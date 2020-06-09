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هكذا تتصرفين عندما يتجاهلك زوجك

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
الزوجة عندما يتجاهلها زوجها لا تشعر بالاطمئنان معه، فلا يشاركها في شيء ولا يهتم لامرها على الرغم من أنهما يقيمان في منزل واحد.

وإذا كنت تشعرين بالتجاهل من قبل زوجك عليك معرفة الأسباب والطريقة الصحيحة التي تتصرفين بها لكي تتلاشي تجاهل زوجك لكِ:

تواصلي مع زوجك بشكل مناسب وفي حالةصدرت مشكلة كبيرة بينكما التزمي الصمت ولا تتصرفي تصرف يغضبه كثيرا فقد تعود الحياه لطبيعتها بينكما مجددا ولكن يبقى الكلام الجارح والتصرفات الغريبة في الداخ وهذا ما يسبب التباعد والاهمال.

اعلمي أنه لو نفر منك سيذهب لأصدقائه ويقضي معهم معظم الوقت كوني هادئة الطباع وتريسي في اتخاذ القرارات واصنعا معنا تغيير في حياتكما سيتغاضى عن تجاهلك المستمر.

في المناقشات بينكما لا تلقي اللوم عليه بل تحدثي معه بشكل حضاري ولا تقولين له أنت الذي فعلت وهذه أخطائك الرجل لا يحب مثل هذه الطريقة وتزعجه كثيرا لذا عليك أن تتصرفين بحكمة كي لا يتجاهلك مع مرور الوقت.

تعتبر الضغوط المالية من التأثيرات السلبية أن يكون لها أثر على مزاج زوجكِ تمامًا كما يمكن أن تؤثر على مزاجكِ. قد لا يكون قادرًا على قضاء الوقت الكافي معك كما اعتاد ، ويمكنك تفسير ذلك أنه يتجاهلكِ.

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