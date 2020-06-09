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المخرج سبايك لي يحذر من إعادة انتخاب ترامب

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان المخرج الكبير سبايك لي، الذي اختير رئيسا للدورة الملغية من مهرجان كان السينمائي الدولي، حذر في تصريحات جديدة له من اعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة أن سبايك البالغ من العمر 63 عام، زين غلاف مجلة GQ بعددها الجديد، وأجرى حوار مثير مع المجلة عن الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة حاليا.

وجاء بحوار سبايك مع المجلة ما ذكرته الصحيفة، حيث طالب سبايك جموع الأمريكيين بالذهاب لصناديق الاقتراع نهاية العام الجاري، واختيار رئيس يستحق هذا المنصب.

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