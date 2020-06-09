الأقل بين الأعوام السابقة.. تعرف على نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ان نسبة الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء هذا العام بلغت 19% وهى أقل نسبة زيادة بين الأعوام السابقة، حيث كانت الزيادة خلال العام الماضي نحو 21%، جاء ذلك خلال إعلانه عن الوزارة خلال الخمس سنوات قادمة لرفع الدعم عن فواتير الكهرباء بحسب الشرائح السعرية.





وأضاف شاكر، أنه الدعم عن الكهرباء سيتم رفعه نهائيا بحلول عام 2025 بعدما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد خطة رفع الدعم لمدة ثلاث سنوات أخرى على المدة التى كانت ستنتهي فيها في عام 2022، مشيرا إلى أن إطالة خطة رفع الدعم عن قطاع الكهرباء لتقليل الأعباء عن المواطنين خلال جائحة كورونا.









وأعلن "شاكر" خلال مؤتمر صحفى اليوم إنه تم مد خطة رفع الدعم عن فواتير الكهرباء ثلاث سنوات أخرى بسبب جائحة كورونا.

وتابع أن خطة رفع الدعم كانت من المستهدف أن تنتهي العام المالي 2021-2022 إلا أنه تم مدها ثلاث سنوات بسبب الظروف الاقتصادية التى تعاني منها المواطنين من جائحة كورونا، مشيرا إلى هذا الأمر جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافقت عليه الحكومة.





وأكد الوزير أن الحكومة ستخفض أسعار الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة؛ لدعم القطاع الصناعي، موضحا أن الوزارة ضمن خطتها لتوضيح أسعار الكهرباء علي مدار الخمس سنوات القادمة والتى سترفع فيهم الدعم تدريجيا عن المواطنين، رأت أنه لابد أن يكون هناك دعم للقطاع الصناعي، حيث قررت خفض أسعار الجهد الفائق العالي والمتوسط بالنسبة للقطاع الصناعي فقط بمقدار 10 قروش، على أن يتم تثبيت سعر الجهد العالي والفائق والمتوسط لباقي القطاعات.









وكشف "شاكر"، أن الدولة ستتحمل نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي طوال الخمس سنوات القادمة.



