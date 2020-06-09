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Examsoft | الاستعلام عن رابط الدخول على منصة الاختبار التحصيلي عن بعد 1441 (كلمة مرور الاختبار التحصيلي الفعلي) منصة examsoft 2020/1441

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:08 م
منصة Examsoft
منصة Examsoft

Examsoft | الاستعلام عن رابط الدخول على منصة الاختبار التحصيلي عن بعد 1441 (كلمة مرور الاختبار التحصيلي الفعلي) منصة examsoft 2020/1441

منصة Examsoft | ازدادت عمليات البحث بشكل لافت وملحوظ من قِبل طلاب وطالبات المراحل الثانوية بالمملكة العربية السعودية الذين يؤدون الاختبار التحصيلي الخاص بنهاية العام، والذي يتم إلكترونيًا عن بعد من خلال الاتصال بشبكة الانترنت لتأدية الاختبار والانتهاء من العام الدراسي الحالي والانتقال للعام الدراسي الجديد 1442.

وخلال الفترة الماضية كان الكثير من الطلاب يبحثون عن رابط تحميل تطبيق الاختبار التحصيلي Examsoft لاستخراج كلمة المرور التي تعتبر جزءًا أساسيًا من الاختبار، لأن خلال عملية التسجيل تطلب المنصة من الطالب ادخال كلمة المرور للتأكد من حساب الطالب المسجل على الصفحة. 

والاختبار التحصيلي Examsoft هو نظام طبقته الوزارة التعليمية من عدة سنوات ماضية، وكانت نتائجه ممتازة لأنه يقيم مستوى كل طالب قبل الانتقال للكليات والجامعات، كما يوجد منه استفادة كبيرة على الطالب، ترقبوا معنا متابعينا الكرام لكي نستعرض لكم رابط التسجيل على الاختبار التحصيلي بكافة الخطوات.

موعد الاختبار التحصيلي 1441 (Examsoft)
وانطلق الطلاب، أمس الاثنين الموافق 8 يونيو 2020 و 16 شوال 1441، وكان اليوم الأول الذي يؤدي فيه الطلاب الاختبار التحصيلي عن بعد من داخل منازلهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لا يسمح للطالب الدخول على منصة الاختبار إلا في حالة تواجد كلمة مرور قام بإستخراها من قبل ويبدأ الامتحان فيس تمام الساعة 10 صباحًا ولا يسمح بدخول منصة الاختبار بعد مرور ربع ساعة من الوقت المعلن عنه بعد انتهاء الطالب من الاختبار التحصيلي على الطالب إرسال الملف قبل مرور 24 ساعة.


رابط منصة Examsoft للاختبار التحصيلي
للدخول لتأدية الاختبار التحصيلي عليكم بالضغط على هذا الرابط "هيئة تقويم التعليم والتدريب" من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

- إضافة اسم المستخدم.

- إدخال كلمة المرور.

- الضغط على "تسجيل دخول".

Examsoft | الاستعلام عن رابط الدخول على منصة الاختبار التحصيلي عن بعد 1441 (كلمة مرور الاختبار التحصيلي الفعلي) منصة examsoft 2020/1441

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