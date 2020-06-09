رامي جمال يشارك جمهوره يومياته في الحظر

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شارك الفنان رامي جمال، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وظهر خلال مقطع الفيديو مع كلبه وهو يحاول تعليم كلبه حركات جديدة، ولكن دون استجابة.



وعلق رامي، على مقطع الفيديو قائلًا:"يومياتي مع تشارلي شوفوا ازاي بيتعلم كل يوم حاجة جديدة".



وحاز مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور جمال، فنهالت الألأف التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"زي الكلب اللي عندي بالظبط" وأضاف آخر"غنيله سقف سقف وهو هيسمع كلامك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الفنان المحترم".



يذكر أن آخر أعمال رامي جمال، أغنية "سقف سقف" التي طرحها على طريقة الفيديو الكليب، على قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

