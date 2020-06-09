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حماده هلال يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أغنيته الجديدة "طحن في طحن"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
نور طلعت

أيام قليلة تفصلنا عن طرح أجدد الأعمال الغنائية للفنان حمادة حملال، والتي تحمل عنوان "طحن × طحن".

وقال حمادة، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"،:"سيتم طرح الأغنية قريبًا ولم يتم تصويرها كفيديو كليب، حيث تحمل الأغنية طابع"الدراما" وأتمنى أن تنال استحسان وإعجاب الجميع".

وأضاف: "الأغنية من كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا"، وتأتي أغنية"طحن × طحن" عقب أغنيته الأخيرة"جمالها" مع الممثلة منه عرفة، والتي حققت نجاحًا ساحقًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع"يوتيوب".

والأغنية من كلمات ماجد صبرى وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف.

كما احتل الكليب مؤخرا المركز الأول بقائمة الترند على اليوتيوب وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك،

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