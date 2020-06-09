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وفاةالمغنية الأمريكية بوني بوينتر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

رحلت عن عالمنا اليوم المطربة الأمريكية بوني بوينتر عن عمر يناهز 69 عامًا، وهي واحدة من أعضاء فرقة " The Pointer Sisters" الأربع، بحسب ما ورد في BBC،حظيت على شهرة واسعة هي وأعضاء فرقتها بصفتهن الأخوات الحائزات على جائزة جرامي،و قالت شقيقتها أنيتا، "عائلتنا مدمرة، نيابة عن أشقائي وعائلة Pointer بأكملها، نطلب صلواتك فى هذا الوقت"، ولم تكشف عن سبب الوفاة.

وأسست بوني وأختها جون بونتير في الأصل دويتو وانضمت إليهم فيما بعد أختيهما أنيتا وروث، وصارت فرقة The Pointer Sisters شائعة فى السبعينيات ونالت أول جائزة من جوائز Grammy الثلاثة لأغنية Fairytale عام 1975.

تركت بوني المجموعة لمتابعة مهنة منفردة بعد ذلك بسنتين، واستمر نجاح الأخوات بوينتر حتى الثمانينيات وفازوا بنجمة فى ممشى المشاهير في هوليوود عام 1994.

وفي هذا العام، أصدرت أنيتا وبونى بوينتر أغنية واحدة فى ذكرى شقيقتهما الراحلة جون، التى توفيت عام 2006.

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