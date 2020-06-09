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بدون جمهور.. الدوري المكسيكي يقترب من العوددة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:57 ص
الدوري المكسيكي
الدوري المكسيكي
تزايدت إمكانية استئناف بطولة الدوري المكسيكي، بعد إيقاف منافسات جولة إياب الدوري "كلاوسورا 2020" لمواجهة وباء فيروس كورونا، ثم إلغاء المسابقة كلياً، وفقاً لما أكده نائب وزير الصحة المكسيكي، هوغو لوبيز جاتيل.

أكد غاتيل خلال مؤتمر صحفي: "حتى الآن هناك ضوء أحمر، ولا يمكن بأي طريقة كانت خوض المباريات في حضور الجماهير".

وأشار إلى أنه تم تسجيل عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في كرة القدم المكسيكية لكنه "تم احتواءها"، موضحاً أنه حال استئناف المسابقة فسيكون هناك بروتوكول صحي مثل ذلك الذي ستطبقه الشركات مع إنهاء حالة الإغلاق.

وأضاف: "من الممكن استئناف المنافسات مثل بطولات دوري أخرى لكرة القدم، والتي بدأت في اللعب دون جمهور كحال الدوري الألماني.

وتابع: "الخطر يصبح أقل، رغم وجود تفاعل بين اللاعبين، لكنه يكون أقل كثافة مما يمكن أن يحدث بين الجمهور".

واستغل المسؤول الفرصة لتوجيه الشكر لرابطة الدوري التي لم ترفض إلغاء مسابقة (كلاوسورا 2020) بشكل مسبق.

وتجاوزت المكسيك 120 ألف حالة إصابة وأكثر من 14 حالة وفاة بوباء كوفيد-19 ، بعد تسجيلها 2999 حالة إصابة و354 حالة وفاة جديدة، وفقا للسلطات الصحية.

وأطلقت الحكومة المكسيكية ما يسمى بـ"الوضع الطبيعي الجديد" في أول يونيو الجاري رغم أن البلاد لم تكن قد تجاوزت ذروة الوباء، ويعتمد درجة فتح النشاط الاقتصادي والاماكن العامة في كل ولاية على إشارة من 4 ألوان حسب درجة شدة الوباء في كل منطقة.

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