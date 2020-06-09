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بطريقة كوميدية.. مي سليم تخطف الأنظار على "تيك توك"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع الفيديوهات الشهير تيك توك"، وظهرت خلال مقطع الفيديو بشكل كوميدي وهي تتحول إلى سيدة مسنة ويلاحقها عداد السنوات.

وقالت مي، خلال مقطع الفيديو قائلة:"ما تقلقوش خالص من الكورونا كلها اسبوع اسبوعين شهر بالكتير والكورونا هتخلص".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"جميلة حتى وانتي عجوزة" وأضاف آخر"جمل ممثلة في الدنيا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يحفظك وو يحفظ الجميع من الفيروس".

يذكر أن آخر أعمال مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في فترة الخمسينيات، وقام ببطولته الفنان إدوارد وإياد نصار وأماني كمال.

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