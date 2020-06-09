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محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
أطلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إشارة بدء التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة الذي يقدم خدمات الشباك الواحد ويحقق مطالب المراطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة تلبية مطالبهم والرد على شكواهم.

واستمع محافظ الدقهلية إلى المواطنين المتواجدين بالمركز وفي استجابة فورية لإحدى المواطنات كلف بنقلها إلى مديرية الصحة بسيارة المحافظة لإنهاء أوراقها ووجه لوكيل وزارة الصحة بتلبية كافة مطالبها وتوفير جميع أوجه الرعاية المطلوبة لها اليوم.

وقال محافظ الدقهلية إن المواطن أهم عنده من أي شيء، وأن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي يعملون لتلبية احتياجاته وحسن استقباله وتقديم الخدمة اللائقة له على الفور،ووجه بتوفير كافة المقاعد اللازمة للانتظار وحفظ المسافات بين المواطنين أثناء الانتظار مؤكدا أنه لن يقبل بوقوف اي مواطن على قدميه خلال انتظار الخدمة.

ووجه محافظ الدقهلية لمدير إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع إدارة المرور لبحث مشكلة سحب توكتوك أحد المواطنين والعمل على حلها،جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة.

وعلي صعيد اخر صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحة في محافظة الدقهلية بتعافى وخروج تحسن 23 حاله من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد من بينهم مسنه في العقد الثامن من العمر.

وأشار وكيل وزارة الصحة الي تحويل مرضى كورونا من المحافظات الأخرى لتمى الأمديد لعمل غسيل كلوى بالمستشفى، بعد أن قدمت الأطقم الطبيه المسئوله عن خدمة الغسيل الكلوى خدمات طبيه فائقه لاقت استحسان قيادات الوزارة.


استقبلت المستشفى العديد من الحالات من القاهره والمحافظات الأخرى لعمل غسيل كلوى بها والحمد لله المرضى فى تحسن دائم وسيتوالى خروجهم عقب تعافيهم من فيرس كورونا.

وقال وكيل وزاره الصحة أن الأطقم الطبيه بصحة الدقهليه تضرب اروع الأمثله فى التفانى والإخلاص فى العمل من أجل المرضى.

ووجه وكيل وزاره الصحة الشكر لكل الأطقم الطبيه بصحة الدقهليه المتناوبه على الخدمه بمستشفى تمى الأمديد وبكل حب وتضحيه حتى وصل الأمر الآن ان مدير الحجر الصحي الحالى هو مدير مستشفى الكردي، ومازالت باقي المستشفيات فى انتظار دورها المعد سلفا ونسأل الله أن يحفظهم ويحميهم ويعودوا سالمين إن شاء الله.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى الان.
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)
محافظ الدقهلية يفتتح المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة (صور)

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