فضل شاكر يقترب من ٤ ملايين مشاهدة بأغنية "غيب"

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حققت أغنية "غيب"،للفنان فضل شاكر، نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت عدد مشاهداتها حوالي 4 ملايين مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



أغنية "غيب"من كلمات محمد الرفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي أحمد إبراهيم.



ويقول مطلعها :"غيب عن عيني لو مرتاح واعتبره حب وراح وانساني عن نفسي مش هنساك ، روح مش فارقة عندي كتير، جوايا حب كبير وكفاية اللي أنا عشته معاك".



وفي سياق آخر، طرح فضل شاكر منذ أيام قليلة أغنية "وحشتوني"، وهي من كلمات قوس، وألحان سهم وتوزيع خالد عز، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.