ليلى أحمد زاهر تتقمص شخصية رضوى الشربيني عبر الـ تيك توك

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شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، وشقيقتها نور، جمهورها بمقطع فيديو جديد لهما، على حسابها الشخصي، عبر موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك".



وظهرت ليلى، خلال مقطع الفيديو برفقة شقيقتها بقيامهما بتقليد الإعلامية رضوى الشربيني وإحدى المتصلات بها بطريقة كوميدية.



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:" ربنا يحميكوا ما شاء الله" وأضاف آخر"مش قادرة اوقف ضحك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمرات".



يذكر أن ليلى أحمد زاهر، في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "الفتوة" وتدور أحداثة في زمن غير معاصر، وقام ببطولته الفنان ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر.