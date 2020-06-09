اشتباه في إصابة طليقة ماجد المصري بفيروس كورونا

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أعلنت طليقة الفنان ماجد المصري منى إش إش، ظهور أعراض فيروس كورونا عليها، من خلال نشر مقطع فيديو جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت منى إش إش، خلال مقطع الفيديو مرتدية"كمامة".



وقالت إش إش، خلال مقطع الفيديو قائلة:""رايحة أعمل أشعة مقطعية على صدري وتحليل عشان أنا عندي ضيق تنفس وكحة مبطونة كلمت 105 قالوا لي تعالي اعملي الأشعة والتحليل وبكرا احتمال اعمل المسحة إن شاء الله".



وعلقت منى، على مقطع الفيديو قائلة:""عشمي في ربنا كبير قادر يا كريم وخير إن شاء الله".