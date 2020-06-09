فايلر يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

يرغب النادي الأهلي منذ فترة في التعاقد مع واحد من نجوم قارة إفريقيا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الأحمر في الموسم القادم.





وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن المارد الأحمر كان يريد ضم الأوروجواني جاستون سيرينو نجم نادي صن داونز الجنوب إفريقي في الصيف القادم.





وتفاجئ الأهلي بقيام سيرينو بتجديد عقده منذ عدة أيام مع نادي صن داونز بعد أن أكد النادي أنه يرفض نهائيا فكرة اللاعب في نهاية الموسم الجاري لذلك اتخذ خطوة تجديد عقده.





ولكن لازال الأهلي مصمم على ضم جاستون سيرينو حتى الآن على الرغم من تجديد عقده مع ناديه وذلك بناءا على مطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر الذي يرغب بشدة في انضمام اللاعب للفريق.





ويفكر مسئولو القلعة الحمراء حاليا في عرض مبلغ ضخم على سيرينو ونادي صن داونز ليقنعه بالتخلي عن اللاعب في الصيف القادم.





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وفي سياق متصل ، حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موقفه من التعاقد مع كريم بركاوي مهاجم نادي حسنية أغادير المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى اهتمام النادي الأهلي بضم كريم بركاوي في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم القادم.

وقامت لجنة التخطيط بالأهلي بعرض فكرة التعاقد مع بركاوي في الصيف القادم على فايلر ليبدى رأيه في مستوى اللاعب.

ورفض فايلر نهائيا فكرة ضم كريم بركاوي إلى الأهلي في الصيف القادم حيث أكد أنه يرغب في ضم مهاجم أقوى منه ومستوى اللاعب لم يقنعه بشكل كبير.

ويبحث الأهلي منذ فترة عن التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز في نهاية الموسم الجاري لتدعيم خط الهجوم في الفريق في ظل الفقر التهديفي الذي يعاني منه هذا الخط منذ فترة.







