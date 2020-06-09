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الأزهر: نشر الزوجة صور الطعام على الإنترنت "مرفوض شرعا"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد المالكي، الباحث في الأزهر الشريف، إن نشر الزوجة لصور الطعام وتصرفات أبنائها على مواقع "السوشيال ميديا" مرفوض شرعا، منوها بأن مثل تلك التصرفات قد تؤدي إلى الحسد، كما أن نشر صور الطعام قد تؤدي لكسر نفس الفقير والمحتاج.

وأشار "المالكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الفتوى هى فتوى مجتمعية لحث الناس على سلوكيات صحيحة، وتهذيب السلوك المجتمعي، وليس المقصود أنه حرام شرعا.

كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الزوجة التى تتحدث عن أمور الأسرة الصغيرة والكبيرة وأسرارِ البيت أمام الآخرين، تخبر أهلها وصديقاتها بما يحدث فى المنزل، تقوم بتصوير كل شيء حتى الأكل، ثم تقوم بنشره على الفيس والاستجرام، حتى تصرفات الأبناء تقوم بكتابتها على الفيس بوك، ترتكبُ بهذا أمرًا رفضه الشرعُ، لكونه من أعظم أسباب تفكُّك الأسرة وضياعها.

جاء ذلك ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي ينفذه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، لمواجهة التفكك الأسرى والحد من ظاهرة الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج.

«وأزواجه أمَّهاتهم.. حملة جديدة يُطلقها مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية» وكان قد اطلق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية حملةً تثقيفية توعوية جديدة تحت عنوان: «وأزواجه أمهاتهم»؛ تعريفًا بأمّهاتنا أمّهاتِ المؤمنين زوجات سيّدنا رسول الله ﷺ، وبرًّا بهنَّ، وبيانًا لِمَا لهنَّ من فضائل ومناقب وحقوق.

كما تبيّن الحملة جهودهنَّ في خدمة الإسلام والدّعوة إليه، وإرشاداتهنَّ لاستقرار الحياة الأسرية والاجتماعية، وما يجب على المُسلم تجاههنّ من حبٍّ وأدبٍ مع شُخوصِهنّ وسِيرتهنّ يناسبان قدر صاحبات هذا المقام الشّريف؛ امتثالًا لما جاء عنهنّ فى القُرآن الكريم.

ودعا المركز مِن خلال هذه الحملة المسلمين والمسلمات إلى الاقتداء بسيرتهنّ وأخلاقهنّ وعفافهنّ، وإنزالهنّ منزلتهنّ المُستحقَّة؛ فهنّ خير أسوةٍ وقُدوةٍ.

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