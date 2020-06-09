قبل طرحه.. تعرف على تفاصيل ألبوم محمد حماقى الجديد

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فرغ الفنان محمد حماقي من تسجيل أغلب أغاني ألبومه الجديد، وذلك استعدادًا لطرحه أواخر العام الحالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الماضي، الذي حمل عنوان "كل يوم من ده".





ويتعاون محمد حماقي في ألبومه الجديد ، مع عدد كبير من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، و يتعاون مع الملحنون عمرو مصطفي، تامر علي، محمد النادي، أما الموزعون فيتعاون مع تميم و توما.



والجدير بالذكر أن آخر ألبومات محمد حماقب هو ألبوم "كل يوم من ده"، واحتوى الألبوم على 20 أغنية، وهم :"يزلزل"، "كل يوم من ده"، "ليلي"، "عيونه سهرانة"،"صور"، "أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، "ياغربة"، "البداية"،"يا ستار"، "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "راضيني"، "راسمك فى خيالي"، "لاعتاب ولا حيرة"، "الحكاية حكايتنا"، "عاش من شافك"، و"خلينا زي ما حنا"، و"قالو عنك"، "خدني إليك".