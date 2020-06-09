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إعلامي شهير يكشف عن رسالة بخط اليد تلقاها من عادل إمام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، جمهوره بصورة جديدة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق ربيع، على الصورة قائلًا:"لى صديقي القديم، إلى من عشق فن عادل إمام وكذلك عادل إمام يعشق صحافته، لك كل التحية".

وجدير بالذكر أن الزعيم عادل إمام، تربطه علاقات طيبة بكثير من الإعلاميين في مختلف البلدان منهم الإعلامية المصرية إنجي علي.

يذكر أن عادل إمام، شارك في السباق الرمضاني 2020 المنقضي بمسلسل "فلانتينو" وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة القديرة دلال عبد العزيز ومحمد كيلاني وهدى المفتي وحمدي المرغني.

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