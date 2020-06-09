عاجل.. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

قال محمد شاكر وزير الكهرباء إن الزيادة في اسعار فوتير الكهرباء بداية من العام الجديد 2020-2021 والذي سيبدأ في يوليو القادم بلغت في المتوسط نحو 19% مقارنة بزيادة نحو 21.3% في العام الحالي 2019-2020.

وأوضح خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر للاعلان عن شرائح السعرية للكهرباء الجديدة، أن هذا العام متوسط الزيادة في اسعار شرائخ السعرية للكهرباء أقل بكثير من الأعوام السابقة، حيث ستبلغ قيمة الزيادة في العام المالي الجديد 121 قرش لكل كيلو وات.





وأضاف "شاكر" أن قيمة الزيادة في الفواتير بحسب الشرائح تبدأ من 4 جنيه للشريحة الأولي وتصل إلى 105 جنيه للشريحة الخامسة، بينما الشريحة السادسة والسابع يصل إليهم سعر الكهرباء بدون دعم.





وقال الوزير إنه تم مد خطة رفع الدعم عن فواتير الكهرباء ثلاث سنوات أخرى بسبب جائحة كورونا، متابعا إن خطة رفع الدعم كانت من المستهدف أن تنتهي العام المالي 2021-2022 إلا أنه تم مدها ثلاث سنوات بسبب الظروف الاقتصادية التى تعاني منها المواطنين من جائحة كورونا، مشيرا إلى هذا الأمر جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافقت عليه الحكومة.





وأضاف، أنه سيتم الإعلان عن خطة أسعار الكهرباء الجديدة خلال الخمس سنوات القادمة، حتى يكون هناك شفافية ووضوح أمام المستثمرين والمواطنون حول تغيرات أسعار الكهرباء التى تحدث خلال هذه الفترة، موضحًا أن هناك برتوكول مع وزارة المالية لتحمل الحكومة قيمة دعم الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة والذي سيصل إلى 26 مليار جنيه.



