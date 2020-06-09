Advertisements

عاجل.. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
محمد عصام

قال محمد شاكر وزير الكهرباء إن الزيادة في اسعار فوتير الكهرباء  بداية من العام  الجديد 2020-2021 والذي سيبدأ في يوليو القادم بلغت في المتوسط نحو 19% مقارنة بزيادة نحو 21.3%  في العام  الحالي 2019-2020.

 

وأوضح خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر للاعلان عن شرائح السعرية للكهرباء الجديدة، أن هذا العام متوسط الزيادة في اسعار شرائخ السعرية للكهرباء أقل بكثير من الأعوام السابقة، حيث ستبلغ قيمة الزيادة في العام المالي الجديد 121 قرش لكل كيلو وات.


وأضاف "شاكر" أن قيمة الزيادة في الفواتير بحسب الشرائح  تبدأ من 4 جنيه  للشريحة الأولي وتصل إلى 105 جنيه  للشريحة الخامسة، بينما الشريحة السادسة والسابع يصل إليهم سعر الكهرباء بدون دعم.


وقال الوزير إنه تم مد خطة رفع الدعم عن فواتير الكهرباء ثلاث سنوات  أخرى بسبب جائحة كورونا، متابعا إن خطة رفع الدعم كانت من المستهدف أن تنتهي العام المالي 2021-2022 إلا أنه تم مدها ثلاث سنوات بسبب الظروف الاقتصادية التى تعاني منها المواطنين من جائحة كورونا، مشيرا إلى هذا الأمر جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافقت عليه الحكومة.


وأضاف، أنه سيتم الإعلان عن خطة أسعار الكهرباء الجديدة خلال الخمس سنوات القادمة، حتى يكون هناك شفافية ووضوح أمام المستثمرين والمواطنون حول تغيرات أسعار الكهرباء التى تحدث خلال هذه الفترة، موضحًا أن هناك برتوكول مع وزارة المالية لتحمل الحكومة قيمة دعم الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة والذي سيصل إلى 26 مليار جنيه.


وجاءت أسعار الكهرباء الجديدة كما في الجدول الآتي:

عاجل.. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شرائح الكهرباء الكهرباء اسعار شرائح الكهرباء اسعار الكهرباء اليوم اسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

أخبار تهمك

جيرالدو يصدم الأهلي بشأن مستقبله مع الفريق

منذ ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن تفاصيل إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

منذ 42 دقيقة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. حسام عاشور يستقر على وجهته القادمة في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي

منذ ساعة و 20 دقيقة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"الكهرباء" تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الزيادات الجديدة"

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لعام 2019

بالارقام كيف تحسب فاتورة أستهلاكك من الكهرباء بعد الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك 2019

"الفجر" تستعرض مراحل تطورات زيادات أسعار شرائح "الكهرباء" على مدار السنوات الماضية

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

02:45 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

الكشف عن تفاصيل إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

11:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن