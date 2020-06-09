بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

في الساعات الأخيرة، تخطت عدد إصابات فيروس كورونا 35 ألف إصابة في البلاد، ما أدى إلى زيادة بحث المواطنين عن وضع ومسار الوباء الذي أزعج كافة حكومات العالم خلال الأشهر الأخيرة.





وحسب آخر الإحصائيات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ٦٫٨ مليون حالة حول العالم، فيما بينهم ٣٩٧ ألف حالة وفاة، وفي مصر بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الإثنين ٣٥٬٤٤٤ من ضمنهم ٩،٣٧٥ حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة ١٬٢٧١ حالة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات الخاصة بمسار فيروس كورونا بعدما تخطى عدد الإصابات ٣٥ ألف حالة:





- الإحصائيات كشفت أن سر تزايد عدد الإصابات هو تجمعات العيد، فقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن أسبوع العيد وما تخلله من سفر ولقاءات أسرية، هو السبب وراء ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مدللا على ذلك بأن الإصابات أصبحت بالعائلات وليس بالأفراد كما كان في الإصابات التي سبقت العيد.





- حسب الإحصائيات وفق الأرقام الجديدة لعدد الإصابات بفيروس كورونا فالمحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابة هي القاهرة، الجيزة، والقليوبية، أما المحافظات التي سجلت أقل معدلات إصابة كانت البحر الأحمر، مطروح، وجنوب سيناء.





- أما على وضع ومسار الفيروس، فأكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، أن الفيروس أصبح ضعيفا ولكنه سريع الانتشار ولا يمكن تحديد نسبة محددة لذلك، في إشارة منه إلى عدم القدرة على السيطرة على الفيروس رغم ضعفه.





يذكر ان مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، أكد أن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته للوقاية من فيروس كورونا سيكون متاحا في الأسواق في سبتمبر المقبل، مما ساهم في إرسال رسالة طمأنينة للمواطنين مؤخرا.





وكشف مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية أن إحدى الشركات وهي من الشركات العاملة في مصر ولها مصنع محلي وقالت إنها ستنتج 400 مليون وحدة تطعيم من فيروس كورونا، وخلال عام 2021 ستنتج 2 مليار جرعة.



