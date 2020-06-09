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بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:20 ص
أحمد القاسم
في الساعات الأخيرة، تخطت عدد إصابات فيروس كورونا 35 ألف إصابة في البلاد، ما أدى إلى زيادة بحث المواطنين عن وضع ومسار الوباء الذي أزعج كافة حكومات العالم خلال الأشهر الأخيرة.
وحسب آخر الإحصائيات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ٦٫٨ مليون حالة حول العالم، فيما بينهم ٣٩٧ ألف حالة وفاة، وفي مصر بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الإثنين ٣٥٬٤٤٤ من ضمنهم ٩،٣٧٥ حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة ١٬٢٧١ حالة.
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات الخاصة بمسار فيروس كورونا بعدما تخطى عدد الإصابات ٣٥ ألف حالة:
- الإحصائيات كشفت أن سر تزايد عدد الإصابات هو تجمعات العيد، فقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن أسبوع العيد وما تخلله من سفر ولقاءات أسرية، هو السبب وراء ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مدللا على ذلك بأن الإصابات أصبحت بالعائلات وليس بالأفراد كما كان في الإصابات التي سبقت العيد.
- حسب الإحصائيات وفق الأرقام الجديدة لعدد الإصابات بفيروس كورونا فالمحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابة هي القاهرة، الجيزة، والقليوبية، أما المحافظات التي سجلت أقل معدلات إصابة كانت البحر الأحمر، مطروح، وجنوب سيناء.
- أما على وضع ومسار الفيروس، فأكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، أن الفيروس أصبح ضعيفا ولكنه سريع الانتشار ولا يمكن تحديد نسبة محددة لذلك، في إشارة منه إلى عدم القدرة على السيطرة على الفيروس رغم ضعفه.
يذكر ان مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، أكد أن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته للوقاية من فيروس كورونا سيكون متاحا في الأسواق في سبتمبر المقبل، مما ساهم في إرسال رسالة طمأنينة للمواطنين مؤخرا.
وكشف مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية أن إحدى الشركات وهي من الشركات العاملة في مصر ولها مصنع محلي وقالت إنها ستنتج 400 مليون وحدة تطعيم من فيروس كورونا، وخلال عام 2021 ستنتج 2 مليار جرعة.
خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.
تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة بكورونا وفاة 34
وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 35444 و1271 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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