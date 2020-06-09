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الكشف عن تفاصيل إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:11 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد عصام

كشفت بعض التقارير عن تفاصيل إصابة اللاعب المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والذي تعرض لها في الساعات الماضية.

 

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ليفربول إيكو"، إن محمد صلاح تعرض لكدمة بسيطة مما تسبب في غيابه عن مباراة الفريق الداخلية بين اللاعبين، وذلك من أجل عدم تفاقهما.

 

وأوضحت الصحيفة إلى أن محمد صلاح لن يغيب عن مباراة ليفربول الأولى، ولكن غيابه عن المباراة الودية كان من أجل إراحته فقط.

 

وسوف يلتقي فريق ليفربول مع فريق ايفرتون يوم 21 يونيو القادم في أولى مباريات الريدز بعد استئناف النشاط الرياضي والبريميرليج.

 

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

 

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ونستعرض أبرز أرقام النجم محمد صلاح مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الكروي الجاري وقبل فترة توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وإليكم التفاصيل:-

 

- الدوري الانجليزي الممتاز

شارك محمد صلاح مع ليفربول في مسابقة البيرميرليج هذا الموسم عبر 26 لقاء تمكن من تسجيل 16 هدف.

 

- كأس الاتحاد الإنجليزي

وفي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي شارك صلاح في مبارتين لم يسجل أية أهداف.

 

- دوري أبطال أوروبا

وعلى الصعيد الأوروبي خاص الجناح المصري 8 لقاءات مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا سجل 4 أهداف.

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محمد صلاح ليفربول رياضة الدوري الانجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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