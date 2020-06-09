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شاهد.. ظهور جديد لـ حمو بيكا برفقة خطيبته

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، لأول مره جمهوره بصورة خطيبته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق حمو، على الصورة قائلًا:"احلي زوزه شمس ربنا يخليكي ليا".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور مطرب المهرجانات الشعبية، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"خطيبتك حلو قوي ياحمو" وأضاف آخر"فيكم شبه من بعض"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يسعدكم ويديم المحبة".



يذكر أن حمو بيكا، أعنل خطبته في شهر مارس الماضي من خلال نشر صورة ليده ويد خطيبته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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