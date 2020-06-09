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شاهد.. ظهور جديد لـ حمو بيكا برفقة خطيبته
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:10 ص
رشا عادل
شارك مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، لأول مره جمهوره بصورة خطيبته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق حمو، على الصورة قائلًا:"احلي زوزه شمس ربنا يخليكي ليا".
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور مطرب المهرجانات الشعبية، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"خطيبتك حلو قوي ياحمو" وأضاف آخر"فيكم شبه من بعض"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يسعدكم ويديم المحبة".
يذكر أن حمو بيكا، أعنل خطبته في شهر مارس الماضي من خلال نشر صورة ليده ويد خطيبته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق حمو، على الصورة قائلًا:"احلي زوزه شمس ربنا يخليكي ليا".
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور مطرب المهرجانات الشعبية، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"خطيبتك حلو قوي ياحمو" وأضاف آخر"فيكم شبه من بعض"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يسعدكم ويديم المحبة".
يذكر أن حمو بيكا، أعنل خطبته في شهر مارس الماضي من خلال نشر صورة ليده ويد خطيبته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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