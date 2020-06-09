شاهد.. ظهور جديد لـ حمو بيكا برفقة خطيبته

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شارك مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، لأول مره جمهوره بصورة خطيبته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق حمو، على الصورة قائلًا:"احلي زوزه شمس ربنا يخليكي ليا".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور مطرب المهرجانات الشعبية، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"خطيبتك حلو قوي ياحمو" وأضاف آخر"فيكم شبه من بعض"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يسعدكم ويديم المحبة".







يذكر أن حمو بيكا، أعنل خطبته في شهر مارس الماضي من خلال نشر صورة ليده ويد خطيبته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



