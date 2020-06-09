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وزير الكهرباء: استمرار تحصيل رسوم النظافة على الفواتير عاما إضافيا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، استمرار تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء خلال العام المالي الجديد.

وعقب "شاكر"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تعريفة استهلاك الكهرباء الجديدة، اليوم الثلاثاء، "ستستمر في تحصيل رسوم النظافة على الفاتورة عام إضافي، لحين استكمال الاجراءات الخاصة بفصل رسوم النظافة عن الكهرباء".

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 20202021 اليوم الثلاثاء فى موتمر صحفى بمقر ديوان عام الوزارة.

وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم أيضا الإعلان عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، لافتا إلى أن الموتمر الصحفى سيضم جميع وسائل الإعلام المختلفة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء اعتبارا من فاتورة شهر أغسطس، التى تعبر عن استهلاك شهر يوليو.

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الحالى 20202019، والتى تم تطبيقها يونيو اعتبارا من يونيو الماضى، كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50 قرش )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82 قرش )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش

7- الشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

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