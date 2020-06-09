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فخورة بك.. هنا شيحة تهنئ نجلها على تخرجه

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



حرصت الفنانة هنا شيحة، على تهنئة نجلها "آدم العوامري" لتخرجه في دفعة 2020، لافتة أن دفعته عاشت ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هنا شيحة مقطع فيديو جديد لها، قالت فيه:"يمكن ده أصعب فيديو اعمله السنادي بعمله لأبني أدام العوامري دفعة 2020، وكل الدفعة بتاعته ولادي وربيتهم على إيدي من وهما صغيرين،أنا بجد فخورة بيكم وعايزة أقولكم ماتزعلوش و2020 سنة صعبة جدًا انتم مريتهم بيها مع فيروس كورونا".

وتابعت هنا شيحة :"أنتم مريتهم بأصعب امتحان وانتم صغيرين، محدش فينا كأهل يتمنى أن ولادوا يمروا بتجارب صعبة أوي زي كده، لكن التجارب القوية بتعلم وتنشف وتعلمنا الحياة عاملة إزاي، وأنا فخور بيكم كلكم، آه السفر اتلغي لكن هتسافروا كتير، وهنحتفل هنحتفل،والعالم كله بيقولكم مبروك".

وعلقت هنا شيحة على الفيديو قائلة :"دفعة 2020 ، مبروك ليكم كلكم على التخرج، فخورة بيكم جدًا وبنجاحكم رغم كل الظروف الصعبة اللي مريتوا بيها، قريب جدًا هنعمل حفلة كبيرة ونحتفل كلنا بتخرجكم وتعوضوا كل اللي فاتكم، مبروك".


والجدير بالذكر أن هنا شيحة خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "شاهد عيان"،، وهو بطولة حسن الرداد، بسمة، وليد فواز، محمد لطفي، أحمد صيام، كريم عبد الخالق، أيمن عزب، عبد الرحيم حسن، حسن عيد، بثينة توكل، أيمن الشيوي، وهو من تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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