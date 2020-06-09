عاجل.. خفض أسعار الكهرباء 10 قروش
أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحكومة ستخفض أسعار الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة؛ لدعم القطاع الصناعي.
وأوضح " شاكر" خلال مؤتمر له اليوم للحديث عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة ، أن الوزارة ضمن خطتها لتوضيح أسعار الكهرباء علي مدار الخمس سنوات القادمة والتى سترفع فيهم الدعم تدريجيا عن المواطنين، رأت أنه لابد أن يكون هناك دعم للقطاع الصناعي، حيث قررت خفض أسعار الجهد الفائق العالي والمتوسط بالنسبة للقطاع الصناعي فقط بمقدار 10 قروش، على أن يتم تثبيت سعر الجهد العالي والفائق والمتوسط لباقي القطاعات.
وكشف "شاكر"، أن الدولة ستتحمل نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي طوال الخمس سنوات القادمة.
وكان قد أعلن " شاكر"، أن الوزارة ستضع خطة واضحة لأسعار الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة والتى ستشهد رفع الدعم تدريجيا فيها على الكهرباء التى تصل للمنازل، بعدما كان يستهدف رفع الدعم نهائيا خلال عامين فقط.
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