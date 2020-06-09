عاجل.. خفض أسعار الكهرباء 10 قروش





أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحكومة ستخفض أسعار الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة؛ لدعم القطاع الصناعي.





وأوضح " شاكر" خلال مؤتمر له اليوم للحديث عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة ، أن الوزارة ضمن خطتها لتوضيح أسعار الكهرباء علي مدار الخمس سنوات القادمة والتى سترفع فيهم الدعم تدريجيا عن المواطنين، رأت أنه لابد أن يكون هناك دعم للقطاع الصناعي، حيث قررت خفض أسعار الجهد الفائق العالي والمتوسط بالنسبة للقطاع الصناعي فقط بمقدار 10 قروش، على أن يتم تثبيت سعر الجهد العالي والفائق والمتوسط لباقي القطاعات.

وكشف "شاكر"، أن الدولة ستتحمل نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي طوال الخمس سنوات القادمة.

وكان قد أعلن " شاكر"، أن الوزارة ستضع خطة واضحة لأسعار الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة والتى ستشهد رفع الدعم تدريجيا فيها على الكهرباء التى تصل للمنازل، بعدما كان يستهدف رفع الدعم نهائيا خلال عامين فقط.





وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها ستعقد مؤتمر صحفي للكشف عن أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء ضمن خطتها سنوية لرفع الدعم عن الكهرباء، وتخفيفا علي المواطنين قررت وزارة الكهرباء أنها ستوقف تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء بداية من شهر يونيو القادم.





وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الزيادة في أسعار الكهرباء التي سيتم الإعلان عنها اليوم وفي مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء ستكون قبل الأخيرة.









وأضاف "حمزة"، أن خطة إعادة هيكلة الأسعار بالنسبة للكهرباء تسير منذ سنوات لتقليل الفجوة بين التكلفة والإيرادات وتم وضع خطة على مدار 5 سنوات.









وشهدت أسعار الكهرباء في مصر العديد من الزيادات منذ عام 2015 من خلال خطة وضعتها الوزارة وقتها لرفع الدعم تدريجيا عن الشرائح السعرية للكهرباء، حتى يصل سعر الكيلو وات الواحد بنفس التكلفة للمواطنين، والتى تهدف من خلالها استمرار استكمال تطوير أداء القطاع، وضمان وصول التيار الكهربائي للمواطنين بكفائة عالي وبدون انقطاع.



