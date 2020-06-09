وزير الكهرباء يكشف نسبة الزيادة في الأسعار للمنازل

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء للمنازل في العام المالي "2020-2021" تصل إلى 19.1%.





وأشار "شاكر"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تعريفة استهلاك الكهرباء الجديدة، اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة فاتورة المنازل التي يصل استهلاكها إلى 50 كيلووات شهريا في 2019 كانت 16 جنيه، وستكون في العام المالي الجديد 20 جنيها، معقبا: "زيادة 4 جنيه"، كاشفا أن قيمة الفاتورة الحقيقية تصل إلى 60 جنيها.





وأضاف وزير الكهرباء، أن الاستهلاك الشهري الذي يفوق 650 كيلووات، لا يحصل على دعم، ونسبتهم لا تتعدى 2.5%، معلقا: "فوق 650 كيلووات.. الدولة مش هتدفع حاجة".





وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 20202021 اليوم الثلاثاء فى موتمر صحفى بمقر ديوان عام الوزارة.





وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم أيضا الإعلان عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، لافتا إلى أن الموتمر الصحفى سيضم جميع وسائل الإعلام المختلفة.





ومن المقرر أن يتم تطبيق تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء اعتبارا من فاتورة شهر أغسطس، التى تعبر عن استهلاك شهر يوليو.





يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الحالى 20202019، والتى تم تطبيقها يونيو اعتبارا من يونيو الماضى، كالآتي:





1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرش )





2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرش )





3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50 قرش )





4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82 قرش )





5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش )





6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش





7- الشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).



