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تركيا تعتقل 275 عسكريا للاشتباه بدورهم في محاولة الانقلاب عام 2016

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:00 ص
الشرطة التركية
الشرطة التركية
وكالات

أصدرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، أوامر باعتقال 275 عسكريًا للاشتباه بدورهم في محاولة الانقلاب عام 2016، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الادعاء العام في تركيا، أصدر مذكرة اعتقال بحق 118 عسكريا على خلفية محاولة الانقلاب 2016، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أمر مدعين أتراك يحققون مع وزارة العدل والجيش، باعتقال 228 شخصًا على خلفية صلات مشتبه بها للشبكة تقول أنقرة إنها كانت وراء محاولة انقلاب عام 2016، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة.

 

كما أمر المدعون العامون بالقبض على 157 شخصًا، من بينهم 101 ضابطًا في الخدمة، في التحقيق الذي أجرته القوات المسلحة التركية، العملية تتم في مقاطعة أزمير الغربية وتمتد عبر 43 مقاطعة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

ويذكر أن منذ محاولة الانقلاب، تم سجن نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة ونحو 150 ألف موظف مدني وعسكري وغيرهم فصلوا أو أُوقفوا عن العمل.

 

وانتقد الحلفاء الغربيون وجماعات حقوق الإنسان في تركيا حجم الحملة، في حين دافعت أنقرة عن هذه الإجراءات باعتبارها استجابة ضرورية للتهديد الأمني.

 

ونفى "جولن"، الذي عاش في المنفى الذاتي في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، أي تورط في محاولة الانقلاب.

 

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تركيا الانقلاب التركي اعتقال 75 عسكري

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