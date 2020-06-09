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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:46 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير


إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي بكل المؤشرا ،  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحاً 21.59 ليصل إلى مستوى 5131.96 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 28.58 نقطة ليصل إلى مستوى 5591.76 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 7.61 نقطة ليصل إلى مستوى 4224.64 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.2%، رابحاً 8.07 نقطة ليصل إلى مستوى 4145.38 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 164.2 مليون سهم بقيمة 32.9 مليون دينار كويتى عبر 6489 صفقة.


 وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.52%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.02%.

 
وجاء سهم شركة إنوفست على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت  بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 9.88%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 9.66%، فيما تصدر سهم شركة سنرجي القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم سهم الشركة الكويتية للمتنزهات بنسبة 4.85%، ثم سهم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 4.58%.

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