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مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.25% مع بداية تعاملات اليوم
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:41 ص
نيفين سمير
إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئسي ، بنسبة 0.25% رابحاً 3.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1280.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 518.7 ألف درهم.
وارتفع بسوق البحرين المالي قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.96% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 6.6%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.31%.
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