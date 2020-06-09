مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.25% مع بداية تعاملات اليوم

إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئسي ، بنسبة 0.25% رابحاً 3.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1280.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 518.7 ألف درهم.







