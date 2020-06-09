مؤشر سوق دبي المالي يخسر30.4 نقطة في مستهل جلسة منتصف الأسبوع

إستهل سوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صع دمؤشر السوق بنسبة 1.40% خاسراً 30.48 نقطة ليصل إلى مستوى 2133.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 203.9 مليون سهم محققة ما قيمته 156.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2491 صفقة لعدد 30 سهماً.









وهبطت 7 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم، على رأسها قطاع العقارات 2.06%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.98%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.87%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.08%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%.





وارتفعت 6 أسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.20%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.19%، فيما تراجع 22 سهماً، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.54%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.32%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.6 مليون ورقة بقيمة 42.6 مليون درهم.