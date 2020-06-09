محمد شاكر: 25 مليار جنيه لاستكمال أعمال تطوير شبكات التوزيع

.أكد محمد شاكر وزير الكهرباء على أن الوزارة تعمل علي إحداث نقلة نوعية في شبكات توزيع الكهرباء، كما حدث في محطات توليد وإنتاج الكهرباء خلال السنوات الماضية.

وتابع شاكر خلال مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء أن الوزارة نفذت خطة بلغت تكلفتها 22 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء، والتى طورت بها نحو 8453 محول من إجمالي 8592 محول، مشيرا إلى أن هناك خطة لاستكمال أعمال تطوير شبكات توزيع الكهرباء على مرحلتين كل ثلاث سنوات بتكلفة تتراوح .بين 20 إلى 25 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث الآن عن مصادر تمويل هذه الخطة.

.وأضاف، ان تحديث شبكات توزيع الكهرباء يساعد الدولة على تحسين جودة خدمات الكهربائية التي تصل للمنازل







