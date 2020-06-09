"الجزار" يتفقد مشروع إنشاء 104 عمارات بـ"الإسكان الاجتماعي ذى الطابع الحديث"





تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع إنشاء 104 عمارات سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعي ذى الطابع الحديث، بمنطقة حديقة الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر.





وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية تنفيذ هذا المشروع، والذي سيتم تخصيصه كسكن بديل بضوابط محددة، لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، التى يتم تطويرها بمحافظة الجيزة، ومنها أهالى منطقة سن العجوز.





وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع المشروع، وبالوحدات السكنية التى يجرى تشطيبها داخلياً، حيث وجه الوزير بالإسراع بمعدلات التنفيذ على أعلى مستوى من التشطيبات، من أجل إتاحة وحدات سكنية تليق بأهالينا فى المناطق غير الآمنة التى يجرى تطويرها بمحافظة الجيزة.





واستمع الوزير إلى شرح مفصل للموقف التنفيذي للمشروع، والمراحل الزمنية للانتهاء من المشروع بالكامل، من المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، موجهاً بتنفيذ مجمع خدمات بالمشروع من أجل توفير مجتمع متكامل، يضم السكن والخدمات التى يحتاج إليها المواطنون.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، خروج 414 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".





