وزير الكهرباء يعترف بوجود أخطاء تحدث في الفواتير

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنهم يعملون على تحويل الناقلات الهوائية إلى كابلات أرضية في العديد من الأماكن، لافتا إلى أن هناك خطة لتدعيم التغذية الكهربائية في القرى، معلقا: "نهتم بتساوي مستوى الخدمة على مستوى الخدمية".





وأشار "شاكر"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تعريفة استهلاك الكهرباء الجديدة، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك أخطاء بالفعل تحدث في فواتير الكهرباء، ويعملون على إصلاحها، منوها بأنهم مستمرون في خطة تركيب العدادات الذكية.





ووجه وزير الكهرباء، رسالة إلى المواطنين، "أي حد عنده مشكلة يتواصل معانا.. أمر يسعدنا، لنعمل على حل المشكلة"، مؤكدا أن هناك خطوات للعمل على حل الشكاوى الخاصة بقراءة العدادات.





وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021 اليوم الثلاثاء فى موتمر صحفى بمقر ديوان عام الوزارة.





وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم أيضا الإعلان عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، لافتا إلى أن الموتمر الصحفى سيضم جميع وسائل الإعلام المختلفة.





ومن المقرر أن يتم تطبيق تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء اعتبارا من فاتورة شهر أغسطس، التى تعبر عن استهلاك شهر يوليو.





يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الحالى 20202019، والتى تم تطبيقها يونيو اعتبارا من يونيو الماضى، كالآتي:





1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرش )





2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرش )





3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50 قرش )





4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82 قرش )





5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش )





6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش





7- الشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).



