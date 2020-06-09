التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية





إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تبباين بأداء المؤشرت ، حيث هبط المؤشر الرئيسي في أول التعامل بنسبة 0.53%.









وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 11087 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1280 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2053 نقطة.









أما عن المؤشرات الثانوية للبورصة ، فقد صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1653 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12703 نقطة، وانخفض مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4238 نقطة.





وتوقع أيمن فودة خبيرأسواق المال مزيد من المحفزات لتستهدف المؤشرات والأسهم مستويات أعلى 11500 نقطة للمؤشر للرئيسي و 1300 نقطة للمؤشر السبعيني على المدى القصير والذي سيتخلله موجات قصيرة من جني الأرباح داخل الجلسة لتجديد العزم لمواصلة الصعود.



