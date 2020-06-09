أحوال الطقس اليوم الثلاثاء.. الأرصاد: انخفاض الحرارة بمعدل درجتين

وعن الظواهر التي تتعرض لها البلاد اليوم، قالت الأرصاد الجوية إنه لا يوجد سوى الشبورة المائية في الصباح الباكر وتكون خفيفة وسرعان ما تختفي.





ويميل الطقس للبرودة في الليل على القاهرة والوجة البحري ويكون لطيف على شمال وجنوب الصعيد، وشديد الحرارة في الصباح، وفقا لبيان الارصاد.





وتكون الرياح السطحية في البحر المتوسط والأحمر شمالية غربية، والرياح من خفيفة إلى معتدلة.



