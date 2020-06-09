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أحوال الطقس اليوم الثلاثاء.. الأرصاد: انخفاض الحرارة بمعدل درجتين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:24 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم في السطور التالية أحوال الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تسجل الحرارة في القاهرة حوالي 34 درجة أي انخفضت معدل درجتين مقارنة بالأمس، ويسود البلاد طقس حار على القاهرة والوجه البحري ويكون لطيف على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر التي تتعرض لها البلاد اليوم، قالت الأرصاد الجوية إنه لا يوجد سوى الشبورة المائية في الصباح الباكر وتكون خفيفة وسرعان ما تختفي.

ويميل الطقس للبرودة في الليل على القاهرة والوجة البحري ويكون لطيف على شمال وجنوب الصعيد، وشديد الحرارة في الصباح، وفقا لبيان الارصاد.

وتكون الرياح السطحية في البحر المتوسط والأحمر شمالية غربية، والرياح من خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة
الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة
مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة
سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة
قنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة
أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة

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