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عاجل.. السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
صرح متحدث الرئاسة، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، قبل قليل.

وتشهد هذه الأيام الذكرى السادسة على انتخاب الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي مواليد (19 نوفمبر 1954)، كالرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث تم انتخابه سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2014.

تخرج السيسي في الكلية الحربية عام 1977، وخدم في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ثم شغل بعد ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ 12 أغسطس 2012 حتى استقالته في 26 مارس 2014 للترشح للرئاسة.

وأدى السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى لمدة أربع سنوات أمام المحكمة الدستورية في 8 يونيو 2014، بينما أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية أمام مجلس النواب في 2 يونيو 2018.

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