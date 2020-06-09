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موعد انطلاق الميركاتو الصيفي في إيطاليا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
وكالات

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إن فترة الانتقالات الصيفية ستبدأ في أول سبتمبر (أيلول)، بعد شهرين من موعدها الطبيعي، وتنتهي في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول).

توقفت منافسات كرة القدم في إيطاليا منذ مارس (آذار) بسبب جائحة كوفيد 19، ومن المنتظر أن يستمر الموسم حتى أغسطس (آب).

ومن المنتظر أن يستأنف الدوري الإيطالي، الذي توقف في 9 مارس (آذار)، في 20 يونيو (حزيران)، وفي حال عدم استكمال الموسم سيتم استخدام طريقة حسابية معقدة لحسم الترتيب النهائي للدوري.

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