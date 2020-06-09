حلا شيحة تثير ضجة برسالة غامضة لجمهورها

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وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة تدعو فيها متابعيها للتفاؤل، رغم كل ما نمر به من أزمات،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت حلا شيحة صورة لها، وعلقت على الصورة قائلة:"لا بأس إذا كان الشيء الوحيد الذي فعلته اليوم هو أن تتنفس".



والجدير بالذكر أن حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "خيانة عهد"، والمسلسل بطولة يسرا،جومانا مراد، عبير ‏صبري، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، خالد أنور، وهو من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، إنتاج العدل ‏جروب‎.‎