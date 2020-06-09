أزمة مالية تضرب الأفريقي التونسي وتبلغ 5.8 مليون دولارر

صرح وديع الجريء ، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، أمس الإثنين، إن النادي الأفريقي الذي يواجه صعوبات مالية، مطالب بتسوية نزاعات تصل قيمتها إلى 16.6 مليون دينار (5.8 مليون دولار).





يتخبط النادي التونسي العريق في مشاكل بالجملة منذ سنوات لتأخره في سداد مستحقات مالية للاعبين ومدربين، تسببت في إصدار عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضده من بينها المنع من الانتداب لعدة فترات انتقالات، وخصم نقاط من حسابه في الدوري.





وأفاد وديع الجريء في تصريحات للصحافيين عبر الفيديو عن بعد: "الأفريقي قام بتسوية ما قيمته 19 مليون دينار من النزاعات المالية المتعلقة به منذ ولاية الرئيس السابق سليم الرياحي، وحتى الرئيس الحالي عبد السلام اليونسي".





ومن بين تلك الأموال التي تم سدادها نجحت جماهير الأفريقي، في جمع تبرعات تقارب مليوني دولار في حساب بنكي تم فتحه في سبتمبر 2019، وقد مكنت النادي من تسوية 11 نزاعاً مالياً.





وأوضح الجريء أن الافريقي لا يزال مطالباً بتسوية 42 نزاعاً مالياً بقيمة 16.6 مليون دينار، من بينها 2.7 مليون دينار كمستحقات لاتحاد الكرة (953 ألف دولار).





وكان مدرب الفريق الأول، سعد الدريدي، حدد تاريخ 4 من الشهر الجاري لاستئناف التدريبات، ولكن حتى اليوم الإثنين لم يجر إخطار اللاعبين رسمياً بالعودة.





وأعلنت إدارة النادي في بيان لها في وقت سابق عن تنظيم جلسة انتخابية في منتصف يوليو.