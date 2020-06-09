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صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا قدم حسام حسن مع سموحة؟

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:23 ص
حسام حسن
حسام حسن
عبد القادر عرابي
انتشرت تقارير صحفية، حول رغبة النادي الأهلي في ضم المهاجم الدولي "حسام حسن" نجم نادي سموحة في فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقاً لمصادر مقربة من النادي الأهلي، فإن إدارة الفريق تريد ضم اللاعب في صففة تبادلية مع إدارة سموحة.

وأكدت المصادر، أن الأهلي سيلجأ لسلاح الصفقات التبادلية، لتقليل قيمة الصفقة، في ظل الأزمة المالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعرض الأهلي ضم أحد لاعبيه المعارين لنادي سموحة ضمن الصفقة، وأبرزهم الثلاثي: صلاح محسن، ناصر ماهر، ومحمد عبد المنعم.

كشف حساب حسام حسن مع سموحة
لعب حسام حسن مع سموحة هذا الموسم 18 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف ومرر تمريرة حاسمة وحيدة، خلال 1384 دقيقة لعب.

ولحساب بطولة الدوري الممتاز، خاض اللاعب 17 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، خلال 1301 دقيقة لعب.

وفي بطولة كأس مصر، لعب حسام حسن مباراة وحيدة، سجل خلالها هدفاً.

وفي جملة مشاركاته مع سموحة، تمكن اللاعب من تسجيل 36 هدفاً وصناعة 9 أهداف، خلال 124 لقاء.

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