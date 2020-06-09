Advertisements

وزير الكهرباء: نسبق تحرك الدولة للتنمية بـ"خطوة"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:24 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن هناك اهتماما كبيرا بمنطقة توشكى وشرق العوينات، موضحا أنهم يروا خطة الدولة في التنمية ويعملون على توفير التغطية الكهربائية لهذه المناطق، معلقا: "بنسبق بخطوة".

وأشار "شاكر"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تعريفة استهلاك الكهرباء الجديدة، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يحرصون على أن تنفيذ خطة مشروعات القطاع باليوم، منوها بأن هناك مشروعات ربط كهربائي مع السودان والأردن وليبيا، موضحا أن هناك خطة على مرحلتين لإحداث نقلة نوعية في شبكات التوزيع. 

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021 اليوم الثلاثاء فى موتمر صحفي بمقر ديوان عام الوزارة.

وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم أيضا الإعلان عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، لافتا إلى أن الموتمر الصحفى سيضم جميع وسائل الإعلام المختلفة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء اعتبارا من فاتورة شهر أغسطس، التى تعبر عن استهلاك شهر يوليو.

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الحالى 20202019، والتى تم تطبيقها يونيو اعتبارا من يونيو الماضى، كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50 قرش )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82 قرش )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش

7- الشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الكهرباء مشاريع قومية محمد شاكر خطة الدولة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. حسام عاشور يستقر على وجهته القادمة في الصيف

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"كلو العيش للآخر".. نصائح اقتصادية من عمرو أديب بسبب كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يقاتل على ساديو ماني

منذ أقل من ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يضع صاحب الأرقام المميزة ضمن قائمة أولوياته الصيفية

منذ ساعة و 17 دقيقة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 7 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ يوم

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

"الكهرباء" تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الزيادات الجديدة"

الكهرباء: مد فترة رفع الدعم عن القطاع مراعاة للظروف الاقتصادية

"الكهرباء" تكشف حقيقة تأجيل رفع الدعم عن الطاقة خلال العام الجاري

عاجل.. أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لعام 2019

الكهرباء تكشف عن أسعار الشرائح الجديدة للمنزلي والتجاري من أول يوليو 2019

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

02:45 ص

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

07:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن