وزير الكهرباء: نسبق تحرك الدولة للتنمية بـ"خطوة"

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن هناك اهتماما كبيرا بمنطقة توشكى وشرق العوينات، موضحا أنهم يروا خطة الدولة في التنمية ويعملون على توفير التغطية الكهربائية لهذه المناطق، معلقا: "بنسبق بخطوة".





وأشار "شاكر"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تعريفة استهلاك الكهرباء الجديدة، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يحرصون على أن تنفيذ خطة مشروعات القطاع باليوم، منوها بأن هناك مشروعات ربط كهربائي مع السودان والأردن وليبيا، موضحا أن هناك خطة على مرحلتين لإحداث نقلة نوعية في شبكات التوزيع.





أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021 اليوم الثلاثاء فى موتمر صحفي بمقر ديوان عام الوزارة.





وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم أيضا الإعلان عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، لافتا إلى أن الموتمر الصحفى سيضم جميع وسائل الإعلام المختلفة.





ومن المقرر أن يتم تطبيق تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء اعتبارا من فاتورة شهر أغسطس، التى تعبر عن استهلاك شهر يوليو.





يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الحالى 20202019، والتى تم تطبيقها يونيو اعتبارا من يونيو الماضى، كالآتي:





1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرش )





2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرش )





3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50 قرش )





4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82 قرش )





5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش )





6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش





7- الشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).



