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إقالة المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:21 ص
إيران
إيران
وكالات

أقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور على خلفية "تصريحات إعلامية غير منسقة مع الوزارة".

 

وفي تصريحات نقلتها قناة روسيا اليوم، أكد نمكي أن أي تصريحات للمتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية تعتبر وجهة نظر رسمية للوزارة ووزير الصحة، لذا من الضروري التنسيق معي قبل عرض أي وجهات نظر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

 

وعين وزير الصحة الإيراني، سيما سادات لاري، التي كانت تشغل منصب مساعدة لوزير الصحة في الشؤون الثقافية والطلابية، متحدثة جديدة باسم الوزارة.

 

ولم يحدد الوزير التصريحات التي تسببت في إقالة جهانبور.

 

وأفادت وكالة "مهر"، بإن الشخص المقال لم يشغل منصب المتحدث باسم الوزارة رسميا، بل تولى مسؤولية إبلاغ قرارات الوزارة خلال فترة كورونا باعتباره رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامة التابعة لوزارة الصحة.

 

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية بإيران، اليوم الثلاثاء، الحكم على مواطن إيراني متهم بالتجسس لوكالة المخابرات الأمريكية بالإعدام لتقديمه معلومات عن مكان قاسم سليماني.

 

 

 

وكانت شرطة طهران، اعتقلت شاب إيراني بتهمة تمزيق صورة قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية في بغداد في 3 يناير الجاري، حسب ما ذكرته وكالة "إيسنا" الإيرانية.

 

وشهدت إيران، احتجاجات على  إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري، ومزق المتظاهرون صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والمرشد الأعلى علي خامنئي، فيما حاول النظام إسكات المتظاهرين ومنعهم بالقوة، باعتقال المحتجين بتهمة إهانة صور سليماني.

 

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ايران الصحة الايرانية اقالة المتحدثة باسم الوزارة

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