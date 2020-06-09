برلماني يطلب إعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية بالأماكن المفتوحة

طالب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بإعادة النطر في مطالبات بعض أوليا الأمور وطلاب الثانوية العامة بعقد امتحانات الثانوية العامة داخل الأماكن المفتوحة مثل النوادي ومراكز الشباب والاستادات تجنبًا لأاي إصابات محتملة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).





وأضاف في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن إجراء الامتحانات في الأماكن المتسعة مع تكثيف أعداد المراقبين والملاحظين لإحكام السيطرة على اللجان المفتوحة ومنع حالات الغش والفوضى.





وأشاد عضو تعليم النواب، بالقرارات التي اتخذها الدكتور طارق شوقي، حول إجراء امتحانات الثانوية العامة خلال الشهر الجاري، مع الالتزام بأن اللجنة الواحدة سيكون بها 14 طالبا فقط مع تحقيق عنصر التباعد الاجتماعي بين كل طالب والآخر، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية الأخرى مثل قياس درجات الحرارة والتشديد على عدم الدخول إلى اللجان سوى بارتداء الكمامات الواقية.





وأشار إلى أن حذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة، وغيرها من القرارات التي أعلنها الدكتور طارق شوقي بالأمس تدل على رفق واضح من الوزارة والدولة بأبنائها الطلاب.



