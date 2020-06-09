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مي نور الشريف تستعيد ذكريات طفولتها مع والدها و شقيقتها

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة مي نور الشريف، جمهورها بصورة نادرة من طفولتها مع والدها الراحل الفنان نور الشريف وشقيقتها سارة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت مي، على الصورة قائلة:"انا وسارة أختي مع أبونا في تصوير فيلم " آخر الرجال المحترمين حبيبي دائما نورالشريف".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر في كل حالاتك" وأضاف آخر"الله يرحمه ويغفرله ذنوبه"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"تعيشي وتفتكري الذكريات الجميلة".

يذكر أن آخر أعمال مي نور الشريف، مسلسل "اللهم اني صائم" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2017، وقام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.



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