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وفاة أسطورة مانشستر يونايتد عن عمر 78 عام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:12 ص
توني دان
توني دان
وكالات
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الاثنين وفاة لاعبه الايرلندي السابق توني دان عن 78 عاما.

وحقق دان شهرة واسعة في صفوف مانشستر يونايتد بعدما قاد الفريق للقب دوري أبطال أوروبا بنسخته القديمة في عام 1968 بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي 4 /1 في المباراة النهائية التي جرت على استاد ويمبلي.

وقضى دان حوالي عشرة أعوام مع مانشستر وفاز معه بلقب الدوري مرتين بجانب لقب كأس الاتحاد.

وكتب مانشستر عبر حسابه على شبكة "تويتر" اليوم الاثنين "أحد أفضل مدافعينا، جزء متكامل من الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في 1968، اللاعب الذي خاض 535 مباراة بالقميص الأحمر لمانشستر يونايتد".

وأضاف "تعازينا لمحبي توني دان، فليرقد في سلام".

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