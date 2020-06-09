"جزئي أم حلقي".. تفاصيل كسوف الشمس يوم 21 يونيو وفوائده

ينتظر سكان الكرة الأرضية يوم 21 من يونيو لعام 2020 لمشاهدة الكسوف الحلقي للشمس حيث تستغرق مدة الكسوف حوالي ساعتين و57 دقيقة و17 ثانية (2:57:17).





وتشهد الدول العربية الكسوف الحلقي للشمس، منهم مصر واليمن وأقصى جنوب السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وباكستان والهند والصين وجنوب السودان وأريتريا، ولكن هناك العديد من البلدان التي ستشهد كسوفا جزئيا للشمس، وهي قارة آسيا باستثناء شمالها وشرقها، وفي جنوب شرق أورويا وشمال أستراليا وأندونيسيا والمحيط الهادى وقارة أفريقيا ماعدا الجزء جنوبها وغربها.



كسوف الشمس الحلقي



وكسوف الشمس الحلقي يحدث عندما يكون القمر بعيدًا جدًا عن الأرض لتغطية الشمس تمامًا، وينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر وخلال هذا النوع من الكسوف لا تظهر هالة الشمس.





كسوف الشمس الجزئي





وكسوف الشمس الجزئي يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد.



