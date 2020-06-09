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برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:00 م
بيانيتش
بيانيتش
الفجر الرياضي

أنهى نادي برشلونة الإسباني أول صفقات الميركاتو الصيفي لضمها بداية من الموسم المقبل حسبما ذكرت تقارير صحفية عالمية بتوصل قلعة كامب نو إلى اتفاق شبه نهائي مع نجم يوفنتوس ميراليم بيانيتش لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن برشلونة نجح في الحصول على توقيع ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس بعقد مدته 4 سنوات ويتبقى فقط الاتفاق بين إدارتي الناديين على دمج لاعبين آخرين في الصفقة التبادلية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس طلب من برشلونة بضع اللاعبين في الصفقة للموافقة على رحيل بيانيتش بشكل نهائي والأقرب هو إيفان راكيتيتش نجم خط وسط قلعة كامب نو بعدما خرج من حسابات كيكي سيتين المدير الفني للفريق الأول.

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يوفنتوس نادي برشلونة صفقات برشلونة بيانيتش برشلونة

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