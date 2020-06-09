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"المدافع الزجاجي" يشعل النار في برشلونة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:36 م
أومتيتي
أومتيتي
الفجر الرياضي

كشف نادي برشلونة الإسباني عن إصابة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي في قدمه اليمني لكنه لم يحدد مدة غيابه ليتأكد أن هذا المدافع يستحق لقب اللاعب الزجاجي فلا يكاد يلعب شهرًا أو تدريبًا إلا ويتعرض للإصابة.

 

وتعاقد برشلونة مع صامويل أومتيتي في عام 2016 بعد أن نجح في إقناع فريق ليون الفرنسي بالاستغناء عن مقابل 25 مليون يورو فقط لكن إصابته باتت مزمنة حيث يتعرض للإصابات باستمرار حتى أنه خرج من حسابات كيكي سيتين مدرب برشلونة ومن قبله من المدربين.

 

وعاد نادي برشلونة للتدريبات بشكل فردي وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مما جعل ممارسة كرة القدم في هذه الظروف غاية في الصعوبة نظرًا لخطورة العدوى على اللاعبين والرياضيين.

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