Advertisements

خطة نيمار للهروب من باريس سان جيرمان

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:01 م
نيمار
نيمار
الفجر الرياضي

يسعى نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل العودة إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لا سيما أن هذه رغبة اللاعب الأولى والأخيرة من أجل العودة إلى مثلث نيمار وليونيل وميسي ولويس سواريز.

 

وقالت صحيفة غلافها الرسمي: "نيمار قال لا لباريس سان جيرمان ونعم لبرشلونة" وذلك في إشارة إلى رغبته في العودة إلى الدوري الإسباني من خلال صفقة تبادلية بين برشلونة وباريس سان جيرمان لا سيما في ظل كساد الميركاتو الصيفي بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن بداية حرب نيمار مع باريس سان جيرمان ستكون من خلال رفضه أي اقتراح بتخفيض راتبه بسبب الأزمة المادية نتيجة انتشار فيروس كورونا لذلك سيتخذ كل هذه الإجراءات كحجة ودليل قوي على رفضه الاستمرار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيمار فيروس كورونا برشلونة باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ يوم

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ أوبئة: انفراجة في إصابات كورونا إذا استمر الوضع الحالي للأحد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ترامب: لن نفكك الشرطة الأمريكية أو نخفض تمويلها

منذ حوالي 7 ساعات

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 11 ساعة

منافسة تونسية قوية على ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

فايلر يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 13 ساعة

عبير صبري تنصح بالنوم داخل السيارات (صورة)

منذ أقل من ساعة

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

خطة باريس لتحصين نيمار وتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد

خطة نيمار للرحيل عن سان جيرمان

خطوة مفاجئة من باريس سان جيرمان تحسم مصير "نيمار"

بسبب برشلونة.. نيمار يخطط للهروب

الكشف عن خطة باريس لإبعاد نيمار عن برشلونة

باريس سان جيرمان يشكك: "أخلاق" نيمار سر إصاباته

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

11:20 ص

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

12:49 م

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

12:49 م

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

02:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن