خطة نيمار للهروب من باريس سان جيرمان

يسعى نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل العودة إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لا سيما أن هذه رغبة اللاعب الأولى والأخيرة من أجل العودة إلى مثلث نيمار وليونيل وميسي ولويس سواريز.

وقالت صحيفة غلافها الرسمي: "نيمار قال لا لباريس سان جيرمان ونعم لبرشلونة" وذلك في إشارة إلى رغبته في العودة إلى الدوري الإسباني من خلال صفقة تبادلية بين برشلونة وباريس سان جيرمان لا سيما في ظل كساد الميركاتو الصيفي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بداية حرب نيمار مع باريس سان جيرمان ستكون من خلال رفضه أي اقتراح بتخفيض راتبه بسبب الأزمة المادية نتيجة انتشار فيروس كورونا لذلك سيتخذ كل هذه الإجراءات كحجة ودليل قوي على رفضه الاستمرار.