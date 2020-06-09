ارتفاع عالمي لأسعار الذهب اليوم بدعم من ضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار، لكن جرى تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق إذ ساد الحذر قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية يستمر يومين.





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1695.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1701.20 دولار.





وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس ”بالنظر إلى الحماس للأصول العالية المخاطر والمنكشفة على النمو، ربما نرى ضغوطا على الذهب جلال الجلسة، لكن من الناحية الأخرى فإن ضعف الدولار الأمريكي أمر داعم“.





وحوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يخفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.





وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع البنك المركزي الأمريكي للنظر في السياسة النقدية والذي يستغرق يومين والمقرر أن يبدأ في وقت لاحق يوم الثلاثاء بحثا عن أي مؤشر مستقبلي مع شروع الاقتصاد تدريجيا في إظهار علامات على التعافي.





وتوقف المتعاملون عن وضع احتمال فرض أسعار فائدة سلبية في الولايات المتحدة في الحسبان، بعد تقرير قوي مفاجئ للوظائف يوم الجمعة الماضية.





ومما حد من تقدم الذهب، أن فضل المتعاملون بالسوق الأصول عالية المخاطر إذ دفعت الثقة في تعاف اقتصادي المؤشر ناسداك القياسي إلى مستوى قياسي مرتفع. كما تتجه الأسهم الآسيوية للارتفاع.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6 بالمئة إلى 17.57 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1986.40 دولار وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 829.58 دولار.







