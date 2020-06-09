6 أيام تحسم مصير أوباميانج مع ريال مدريد

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لإنهاء صفقة بيير أوباميانج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي الذي ينتهي عقده في ملعب الإمارات خلال صيف عام 2021 ولكن على طريقه الخاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عن طريق الضغط على إدارة المدفعجية.

وفشلت إدارة نادي أرسنال في إقناع الجابوني ببير أوباميانج بتجديد عقده مع الفريق لأنه يرغب في الرحيل إلى فريق ينافس على دوري أبطال أوروبا في ظل الصراع الشرس بين ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد على ضمه.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن ريال مدريد منح أرسال مهلة أخيرة حتى يوم 15 من شهر يونيو المقبل لتحديد مستقبل أوباميانج ومدى موافقته على رحيل المهاجم الجابوني إلى قلعة سانتياجو برنابيو لرغبتها في حسم مصير ومستقبل اللاعب بشكل مبكر.